شركة "لوكهيد مارتن" تخطط لزيادة صناعة أنظمة HIMARS الصاروخية

أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية أنها تخطط لزيادة عدد راجمات صواريخ HIMARS التي تصنعها سنويا.

وقال مدير الشركة جيم تايكليت خلال اجتماع مع المستثمرين، يوم الثلاثاء: "أما بخصوص HIMARS، فنحن قد التقينا بموردينا الذين نعمل معهم على المدى الطويل، لغرض وضع خطط لزيادة الصناعة إلى 96 قطعة في السنة".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "لوكهيد مارتن" تصنع في الوقت الحالي نحو 60 راجمة صواريخ من نوع HIMARS في السنة.

وكانت الشركة قد أعلنت في تقريرها للربع الثالث من العام الجاري، أنها ستستثمر في القدرات الإنتاجية لصناعة مقاتلات "إف 35" وأنظمة "جافيلين" المضادة للدبابات وراجمات الصواريخ HIMARS.

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وأكدت الشركة أنها تخطط لزيادة صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية "الضرورية لحماية الولايات المتحدة وحلفائها"، بما في ذلك الأنظمة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وازداد صافي أرباح الشركة خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر من العام الجاري إلى حوالي 1.8 مليار دولار، وذلك ارتفاعا عن الـ 614 مليون دولار التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ورحب البنتاغون بخطط "لوكهيد مارتن" لزيادة صناعة الأنظمة المذكورة، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل مناقشة احتياجاتها واحتياجات شركائها مع شركات قطاع الصناعات الدفاعية.

يذكر أن الولايات المتحدة قد زودت أوكرانيا بما لا يقل عن 16 راجمة صواريخ من نوع HIMARS، وتعتزم تقديم 18 راجمة أخرى من هذا النوع ضمن حزمة المساعدات العسكرية التي تم الإعلان عنها في أواخر سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالات