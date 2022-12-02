من الردع إلى الجهوزية للقتال.. الولايات المتحدة تغير مستوى وجودها العسكري في ليتوانيا

صرح قائد الجيش الليتواني فالديماراس روبشيس بأن الوحدات المتناوبة للجيش الأمريكي المتمركزة في ليتوانيا تعمل على تغيير مستوى تأهبها من الردع إلى الجهوزية للقتال.

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وقال روبشيس في حديث للإذاعة الوطنية LRT اليوم الجمعة: "إذا كان العسكريون الأمريكيون موجودين حتى الآن في ليتوانيا لمهام التعرف على الوضع وإجراء تدريبات مشتركة، فقد نشرت الآن وحدات لهم مزودة بمعدات لتنفيذ العمليات القتالية الفورية".

وأشار قائد الجيش الليتواني إلى أن هذا التحول تطلبه تغيير الوضع الأمني، وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار تقييم التهديدات العسكرية، وتقييم الخصم المحتمل، فإنه رد فعل على التطورات.. أظهرت وسائل الردع أن الوجود الأمريكي يمكن أن يتغير تكتيكيا، وهو ما حدث الآن".

وتنتشر حاليا كتيبة مناوبة للجيش الأمريكي في ليتوانيا تضم ​​نحو 500 جندي وضابط. وجرت آخر جولة تناوب بمجموعة القوات الأمريكية في أوائل نوفمبر، حيث نقل إلى ليتوانيا بالإضافة إلى الأفراد، عدد من المعدات العسكرية، منها مدافع هاوتزر M109A6 Paladin ذاتية الدفع عيار 155 ملم، ودبابات M1A2 Abrams، ومركبات مشاة Bradley القتالية، وناقلات الجنود المدرعة M1068A3، وشاحنات الجيش وعربات لجميع التضاريس.

المصد: "تاس"