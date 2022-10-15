الولايات المتحدة ستبقي على كتيبة مدرعة في ليتوانيا حتى مطلع 2026

أكدت ليتوانيا أن الولايات المتحدة ستبقي حتى مطلع 2026 على الأقل، على كتيبة مدرعة متمركزة منذ 2019 في ليتوانيا، ببلدة بابراد القريبة من الحدود مع بيلاروس.

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وقال كيستوتيس بودريس، مستشار الأمن القومي للرئيس الليتواني، إن "احتمال وقوع هجوم روسي ضد الناتو ضئيل"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القوات الروسية "لم تضعف لدرجة تسمح بتغيير مستوى التهديد الذي تشكله على الحلف".

وتابع: "الإجراءات كما نراها في أوكرانيا ومحاولات إشراك بيلاروس بشكل أكبر في الهجوم العسكري ضد أوكرانيا لا تؤدي إلى تهدئة مخاوفنا بطبيعة الحال".

من جهته، أعرب وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوساوسكاس، في ختام اجتماع ببروكسل مع نظيره الأمريكي، لويد أوستين، عن ترحيبه بـ "استمرار هذا الوجود العسكري الأمريكي في ليتوانيا".

المصدر: "فرانس برس"