البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ400 مليون دولار تشمل دبابات وصواريخ، لتصل قيمة المساعدات الأمريكية لكييف إلى أكثر من 18.5 مليار دولار.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، إن "حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل 45 دبابة من طراز تي- 72" مجددة مع بصريات واتصالات ودروع متطورة.

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وأضافت أنه سيتم تسليم جزء من الدبابات إلى أوكرانيا بحلول نهاية ديسمبر ومن المتوقع أن تكتمل عمليات التسليم في عام 2023.

وكشفت سينغ أن الولايات المتحدة تقوم بتحديث الدبابات السوفيتية الصنع وتسليمها للقوات الأوكرانية مع هولندا وجمهورية التشيك.

وتشمل المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا 250 ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 1117"، و40 قاربا مدرعا، و1100 طائرة دون طيار من طراز "فوينيكس غوست" (Phoenix Ghost).

كما تشمل الحزمة الجديدة أيضا، تمويل تجديد صواريخ "HAWK" للدفاع الجوي لإدراجها في حزم السحب الرئاسي المستقبلية.

وبموجب المساعدات، ستقدم الولايات المتحدة أنظمة الاتصالات الآمنة التكتيكية وأنظمة المراقبة إلى أوكرانيا، موازاة مع تمويل التدريب والصيانة والاستدامة.

وقالت الدفاع إن الولايات المتحدة التزمت حتى الآن بأكثر من 18.9 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن.

وأكدت وزارة الدفاع تواصل العمل مع أوكرانيا لتلبية احتياجات المساعدة الأمنية الفورية والطويلة الأجل.

وقالت الخارجية الأمريكية في 28 أكتوبر إن واشنطن ستقدم لأوكرانيا 275 مليون دولار من المساعدات العسكرية، والتي ستشمل أسلحة وذخيرة ومعدات من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية.

وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق بأكثر من 18.5 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير الماضي.

المصدر: وكالات