حذرت صحيفة "Hill" أوكرانيا من أي محاولة لاستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا ومهاجمتها، لأن ذلك سينتهي بهزيمة كارثية على أوكرانيا ونظام كييف.

وكتبت الصحيفة أن "شن أوكرانيا هجوما بريا واسع النطاق على شبه جزيرة القرم سيكون محفوفا بالمخاطر وأن أوكرانيا لا تملك ما يكفي من طائرات الهليكوبتر ووسائل الإنزال الأخرى والقيام بعملية كهذه قد يكون محفوفا بخطر الفشل الكارثي".

ويشير المقال إلى أن كييف سبق وحاولت مهاجمة منشآت في القرم، وذلك عندما قامت بتفجير جسر القرم وعندما هاجمت سفن الاسطول الروسي في سيفاستوبول بطائرات مسيرة. ولكن، المراقبين يرون أن اتخاذ السلطات قرارا بمحاولة استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم ستؤدي لعواقب خطيرة ستمثل فشلا كبيرا لزيلينسكي.

وأضافت الصحيفة أن شبه الجزيرة متصلة بالبر الرئيسي عبر شريط بري استولت عليه روسيا ويخضع لحماية مشددة، كما يمكن للجيش الروسي بسهولة أن يشل أي حملة برية محتملة.

المصدر: نوفوستي.