 زيلينسكي يقترح "إيجاد مكان" في بروكسل للأحزاب المحظورة في أوكرانيا

اقترح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي "إيجاد مكان" في بروكسل للأحزاب المحظورة في بلاده، ووصف القوى السياسية المحظورة في بلاده بـ "الأحزاب الروسية".

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة El País الإسبانية نشرت اليوم الجمعة: "ما هي الأحزاب التي تم حظرها في أوكرانيا؟ هل تقصدون الأحزاب الروسية؟".

إقرأ المزيد

وتابع رئيس أوكرانيا القول: "إذا كان هناك شخص ما في بروكسل قلق بشأن هذه الأحزاب، فليعثر لها على مكان هناك. أود أن أرى كيف سيتعايشون مع هذه الأحزاب عندما يظهرون لهم قيمهم الأوروبية".

في نهاية مارس الماضي، أعلن زيلينسكي عن قرار مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، وقف نشاط عدة أحزاب سياسية في بلاده خلال فترة سريان حالة الحرب المعلنة في البلاد، واتهم هذه المنظمات السياسية بالارتباط بروسيا.

المصدر: تاس