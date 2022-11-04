 برلماني روسي: زيلينسكي يخشى مقابلة بوتين شخصيا

أعرب عضو مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت، عن اعتقاده بأن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، يخاف من عقد لقاء شخصي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في وقت سابق، أعلن زيلينسكي، أنه لن يشارك في قمة الدول العشرين، إذا شارك فيها الرئيس الروسي.

وأضاف البرلماني: "أصاب الهلع زيلينسكي، فهو يمكن أن يقول الكثير من الأشياء من بعيد وعبر شرائط الفيديو الخاصة به، وينفخ خديه خلال ذلك ويتظاهر بالشجاعة، ولكن عندما يحين الوقت للمفاوضات الشخصية، وعندما يحين الوقت للنظر في عيون الطرف الآخر، نراه يتراجع بهلع على الفور إلى الخلف. سبب سلوكه واضح - إنه خائف من مقابلة رئيسنا. ليس لدى زيلينسكي ما يقوله سوى البدء في اختلاق الأعذار لتدمير بلاده وسحق الشعب الأوكراني في سبيل تحقيق المصالح الجيوسياسية الغربية".

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ووفقا له، لا توجد أية دواع لمشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين، لأن سادته الحقيقيين سيكونون هناك -الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويشار إلى أن فلاديمير بوتين أكد في 31 أكتوبر، أنه لم يتخذ بعد قراره بالمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

المصدر: نوفوستي