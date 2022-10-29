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زيلينسكي يدعو إلى استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

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زيلينسكي يدعو إلى استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
Globallookpress Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside
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دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى استبعاد روسيا من مجموعة العشرين ردا على قرارها تعليق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي على ميناء سيفاستوبول في القرم الروسية.

وقال زيلينسكي: "الآن نحن بحاجة إلى رد فعل دولي صارم. على مستوى الأمم المتحدة وعلى المستويات الأخرى، ولا سيما على مستوى مجموعة العشرين. كيف يمكن لروسيا أن تكون من بين دول أخرى في مجموعة العشرين. هذا هراء، لا مكان لروسيا في مجموعة العشرين".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سيفاستوبول.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.

المصدر: تاس

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