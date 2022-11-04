أسير أوكراني يتحدث عن خسائر جيش بلاده خلال "هجوم خاركوف"

قال ألكسندر بارليان، الأسير الأوكراني الموجود بجمهورية لوغانسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الأفراد والمعدات خلال الهجوم في مقاطعة خاركوف.

وأضاف الأسير في حديث للصحفيين: "تلقينا أوامر عسكرية ووفقا لها كان يجب الاستيلاء على هذه المواقع. وكان يجب تحقيق ذلك بأي ثمن وبغض النظر عن الخسائر، حتى لو تم تدمير كل سريتنا".

وأكد الأسير على أن القيادة الأوكرانية، لم تعر الاهتمام بتاتا بعدد القتلى خلال الهجوم.

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وقال: "عندما تم تحقيق الاختراق في اتجاه خاركوف، سادت النشوة ولكن تم التكتم على تكلفة هذا الاختراق الباهظة وكم عدد القتلى خلال ذلك. خلال تلك الفترة قام الجيش الروسي بعملية إعادة تجميع جيدة هناك، ونحن تعرضنا لعدد كبير جدا من الخسائر في الأسبوعين عندما جرت الحركة خلال ما كان يسمى بهجوم خاركوف".

ونوه بارليان، بأن القيادة الأوكرانية، لا تنشر بتاتا عدد القتلى وحجم الخسائر لذلك من الصعب جدا معرفة الحجم الحقيقي للخسائر.

وتحدث الأسير الأوكراني عن المرتزقة الأجانب، وذكر أنهم يستخدمون العسكريين الأوكرانيين كدروع بشرية لتغطية انسحابهم.

وقال: "هم (المرتزقة) يقفون دائما وراءنا. في حالة حدوث أي اختراق من جانب الخصم نكون نحن أول من يتلقى الضربة. نحن مثل الدرع لهم أثناء انسحابهم. وهم لا يأسفون كثيرا إذا سقطنا خلال ذلك".

المصدر: نوفوستي