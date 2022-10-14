تحدث أحد سكان منطقة خاركوف، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن المرتزقة البولنديين نفذوا عملية تطهير في المنطقة وألقوا قنابل يدوية وأطلقوا النار على المدنيين.

وأشار في حديث لوكالة "نوفوستي" إلى أن المرتزقة جاؤوا إلى قريته بعد إعادة تجميع الوحدات الروسية وانسحابها.

وقال: "بدأوا يصرخون: "كورفا، تعال إلى هنا". أدركت أنهم بولنديون. سمعت دوي انفجار قنبلة يدوية.. وفي النهاية ركبت دراجة نارية وبدأت في الهروب، وأخذوا يطلقون النار عليّ من مدافع رشاشة".

وأضاف الرجل أنه بعيدا عن مكان المطاردة سقط على الفور من الدراجة النارية حيث أصابته الرصاصة في ساقه وكسرت العظم.

وأوضح: "في الأمام رأيت جنودا، طلبوا مني أن أتوقف. لقد كانوا جنودا روسا. وحملوني لنحو نصف كيلومتر على مدافع رشاشة. أشكرهم بشكل كبير".

وتظهر تقارير عن ملاحقة وقتل المدنيين من قبل المرتزقة والجيش الأوكراني في منطقة خاركوف على الإنترنت بانتظام. أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسي، ألكسندر باستريكين، سابقا، أمرا بفتح قضية جنائية بناء على مقطع فيديو من مدينة كوبيانسك يظهر أعمال قتل المدنيين.

المصدر: نوفوستي