صرح مصدر روسي، بأن قرارات كييف وأنقرة والأمم المتحدة بشأن حركة السفن بموجب اتفاق الحبوب الاثنين 31 أكتوبر، لا تلزم موسكو بأي شيء، مؤكدا تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاق.

وقال المصدر للصحفيين: "علقنا المشاركة وأبلغنا المجلس الأعلى للإعلام رسميا بهذا الأمر. القرارات التي تتخذ بدوننا إن وجدت لا تلزمنا بأي شيء".

وفي وقت سابق، ذكر مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أن كييف وأنقرة والأمم المتحدة، كجزء من "مبادرة البحر الأسود"، اتفقت على نقل 14 سفينة في البحر الأسود يوم الاثنين، وتم إخطار روسيا بذلك.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة في "مركز التنسيق المشترك"، أن وفودا منها ومن تركيا ستقوم الاثنين 31 أكتوبر، بتوفير موظفين من أجل القيام بعمليات التفتيش على 40 سفينة قادمة من البحر الأسود.

ومن جانبها وافقت وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في "مركز التنسيق المشترك"، على خطة حركة السفن يوم الاثنين، بما في ذلك 12 منها من الموانئ الأوكرانية.

وأعلنت روسيا تعليق المشاركة في صفقة الحبوب التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي ضمنت تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بسبب الهجوم الإرهابي في مياه سيفاستوبول، حيث هاجمت قوات كييف، بطائرات مسيرة، سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية كانت على الطرق الخارجية والداخلية لنقطة القاعدة.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم التجهيز للهجوم وتدريب الأفراد العسكريين في المركز الخاص الأوكراني 73 للعمليات البحرية بتوجيه من متخصصين من بريطانيا، وتم استخدام وسائل النقل والبنية التحتية لتشغيل الممر الإنساني الذي يعتبر جزءا من صفقة الغذاء.

المصدر: نوفوستي