روسيا تواصل الحوار مع تركيا والأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب

أعلن مركز التنسيق المشترك، أن روسيا أخطرت بأنه على الرغم من تعليق المشاركة في مبادرة "حبوب البحر الأسود"، فإنها ستواصل الحوار مع تركيا والأمم المتحدة حول قضايا الساعة في الصفقة.

ووفقا لبيان المركز: "جمعت الأمانة العامة للأمم المتحدة جميع الوفود في مركز التنسيق المشترك على شكل جلسة عامة. وأثناء الاجتماع، أعلن الوفد الروسي أنه سيواصل الحوار مع الأمم المتحدة والوفد التركي حول قضايا الساعة، بينما تعلق روسيا الاتحادية مشاركتها في تنفيذ أنشطة المبادرة لفترة غير محددة، بما في ذلك عمليات التفتيش".

وأضاف البيان: "وفد روسيا الاتحادي أعرب أيضا عن استعداده للتفاعل عن بعد بشأن القضايا التي تتطلب قرارا فوريا من مركز التنسيق المشترك".

المصدر: نوفوستي