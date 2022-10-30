الأمم المتحدة وتركيا توفران موظفين لتفتيش 40 سفينة الاثنين

أعلن مكتب الأمم المتحدة في "مركز التنسيق المشترك"، أن وفودا منها ومن تركيا ستقوم الاثنين 31 أكتوبر بتوفير موظفين من أجل القيام بعمليات التفتيش على 40 سفينة قادمة من البحر الأسود.

وبذلك وافقت وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في "مركز التنسيق المشترك" على خطة لحركة السفن ليوم الاثنين 31 أكتوبر، بما في ذلك 12 منها من الموانئ الأوكرانية.

الجدير بالذكر أنه بتاريخ اليوم الأحد 30 أكتوبر، لم تكن هناك حركة للسفن بموجب "صفقة الحبوب".

المصدر: تاس