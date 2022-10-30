الدفاع الروسية تكشف تفاصيل هجوم المسيرات على السفن في سيفاستوبول

قالت وزارة الدفاع الروسية إن المختصين عثروا على شظايا المسيرات البحرية التي هاجمت سفن تابعة لأسطول البحر الأسود وسفن مدنية بالقرب من مدينة سيفاستوبول.

وجاء في بيان الوزارة: "بعد صد الهجوم الإرهابي في 29 أكتوبر على السفن المسؤولة عن ضمان أمن ممر الحبوب في البحر الأسود.. تم العثور على حطام المسيرات البحرية التي استخدمها نظام كييف تحت قيادة بريطانيين".

وتابعت الوزارة: "ولدى الفحص من قبل متخصصين من وزارة الدفاع الروسية، مع ممثلين عن الإدارات الحكومية الأخرى، تبين وجود وحدات ملاحة كندية الصنع مثبتة على تلك المسيرات البحرية. وبناء على نتائج استعادة المعلومات المقروءة من ذاكرة مستقبل الملاحة، تبين أن إطلاق المسيرات البحرية تم من الساحل بالقرب من مدينة أوديسا. وبعد ذلك، تحركت المسيرات البحرية على طول المنطقة الأمنية لـ "ممر الحبوب" ، وبعدها غيرت المسار في اتجاه قاعدة السفن الروسية في سيفاستوبول. في الوقت نفسه، تشير إحداثيات حركة إحدى المسيرات البحرية إلى نقطة الانطلاق في المنطقة البحرية للمنطقة الأمنية لـ "ممر الحبوب" في البحر الأسود.

ووفقًا للخبراء، قد يشير هذا إلى أن الإطلاق تم من متن إحدى السفن المدنية "المستأجرة من قبل كييف أو رعاتها الغربيين لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ البحرية في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي





