الدفاع الجوي الروسي يصد هجمات لطائرات مسيرة أوكرانية في سيفاستوبول

قال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزيف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية في مدينة سيفاستوبول صدت هجمات لطائرات مسيرة أوكرانية و دمرتها بالكامل.

وجاء في بيان الحاكم: "اليوم، بدءا من الساعة 4:30 صباحا، صدت أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول هجمات الطائرات بدون طيار.. وتم إسقاط جميع المسيرات".

ووفقا للمعلومات الأولية، تم تدمير إحدى هذه المسيرات في منطقة المياه البحرية.



أكد الحاكم أنه لم تتضرر أيا من مرافق البنية التحتية المدنية الأساسية في المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم.

من جهتها قالت السلطات المحلية، إن بعض النوافذ تضررت في عنبر كلية سيفاستوبول للفنون المهنية في شارع خروليفا، الذي يقع بجوار منطقة المياه.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تفجير جسم مجهول على طرق سيفاستوبول هذا الصباح.

وقالت وسائل إعلام إن أنظمة الدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود الروسي صدت اليوم السبت هجوم لطائرات بدون طيار على سيفاستوبول.

المصدر: نوفوستي