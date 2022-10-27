الأمم المتحدة: لا يوجد لدينا تفويض للتحقيق في مسألة المختبرات البيولوجية بأوكرانيا

صرح نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أديبي إيبو، أن الأمم المتحدة ليس لديها التفويض والقدرة التقنية على التحقيق في قضية المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو: "نحن على علم بأن روسيا قدمت شكوى رسمية بموجب المادة 6 من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية فيما يتعلق بأنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. في مارس وأبريل من هذا العام، الأمم المتحدة ليست على علم بأي برامج أسلحة بيولوجية. هذا صحيح حتى اليوم. أود أيضا أن أشير إلى أن الأمم المتحدة ليس لديها حاليا تفويض ولا القدرة التقنية والعملية للتحقيق في الأمر".

وكان قد أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أن الهيئة لا تستطيع تأكيد البيانات المتعلقة بتطوير أسلحة في المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وليس لديها معلومات.

وقال مكتب أنطونيو غوتيريش في بيان: "ليس لدى الأمم المتحدة حاليا أي معلومات تؤكد التصريحات حول تطوير أسلحة في المختبرات البيولوجية على أراضي أوكرانيا".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه معلومات حول أي برامج محظورة في المعامل البيولوجية في أوكرانيا.

وقال ستانو: "نحن على علم ببيان وزارة الدفاع الروسية بشأن التدمير المزعوم للعوامل البيولوجية في المعامل في أوكرانيا.. لسنا على علم بأي برامج في المختبرات الأوكرانية تنتهك اتفاقية الأسلحة البيولوجية".

المصدر: وكالات