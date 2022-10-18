عدد من دول الأمم المتحدة تدعو لتفعيل اتفاقية الأسلحة البيولوجية بسبب الأنشطة الأمريكية

أعلن ممثل الوفد الروسي بالجمعية العامة كونستانتين فورونتسوف، أن عددا من دول الجمعية بقيادة روسيا والصين يدعو إلى تفعيل المادة 6 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية بسبب أنشطة أمريكية.

وقال الدبلوماسي: "من أجل حل الوضع الحالي، فإن بيلاروس وفنزويلا وزيمبابوي والصين وكوبا ونيكاراغوا وسوريا وروسيا تدعو لاستخدام كل الاحتمالات المتاحة في إطار اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية، بما في ذلك آلية المادة 6 من الاتفاقية".

ووفقا لبيان فورونتسوف في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد أن الأسئلة لا تزال قائمة حول تصرفات الولايات المتحدة في أوكرانيا.

وقال فورونتسوف: "نعلن أن الأسئلة المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة في سياق عمل المختبرات البيولوجية على الأراضي الأوكرانية لا تزال قائمة.. ولم نحصل على إجابات شاملة من شأنها أن تبدد الشكوك في نهاية المطاف فيما يتعلق بهذا النشاط وبالتالي حل الوضع".

وتنص المادة 6 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية، على أن: "أي دولة طرف.. في الاتفاقية تجد أن أي دولة طرف أخرى تتصرف بشكل ينتهك الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقية يجوز لها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي."

وفي وقت سابق، قال رئيس قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابع للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، إنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا على أراضي أوكرانيا، تعمل لصالح البنتاغون.

ووفقا له، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تمت إزالة كل شيء من أوكرانيا يتعلق في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.

المصدر: نوفوستي