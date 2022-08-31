تقرير: ألمانيا زودت أوكرانيا بمعدات عسكرية بقيمة 686 مليون يورو

أفادت الحكومة الألمانية بأنها تمكنت من الموافقة هذا العام على توريد معدات عسكرية بقيمة نحو 5.1 مليار يورو إلى أوكرانيا، وأن كييف قد تلقت معدات بقيمة 686 مليون يورو.

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وجاء في تقرير حول تصدير الأسلحة الذي قدمته اليوم الأربعاء وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية أن أوكرانيا أصبحت أهم متلق للأسلحة الألمانية بين ما يسمى بـ "الدول الثالثة" أي الدول التي لا تدخل في حلف الناتو ولا تعد شريكة للحلف. وتبلغ حصة أوكرانيا من صادرات المعدات العسكرية من ألمانيا إلى "دول ثالثة" العام الجاري 56%.

وذكر التقرير أن ألمانيا صدرت في الفترة نفسها من العام الماضي أسلحة بقيمة 2,9 مليار يورو.

المصدر: تاس