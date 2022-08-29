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شولتس: أوكرانيا ستتلقى "سلاحا جديدا فائق الحداثة" من ألمانيا

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شولتس: أوكرانيا ستتلقى
AP
المستشار الألماني أولاف شولتس يلقي كلمة في جامعة كارلوف ببراغ، 29 أغسطس 2022
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صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن أوكرانيا ستتلقى في الأسابيع القريبة القادمة من ألمانيا "سلاحا جديدا فائق الحداثة" بما فيها وسائل الدفاع الجوي والرادارات والطائرات المسيرة.

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وقال شولتس في خطاب ألقاه في جامعة كارلوف ببراغ، اليوم الاثنين: "في الأسابيع والأشهر القادمة ستتلقى أوكرانيا منا سلاحا جديدا فائق الحداثة وعلى وجه الخصوص أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الرادار ومسيرات الاستكشاف".

وأكد المستشار أن برلين ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة لكييف "حين تحتاج إليها".

كما ذكر أنه سيتم في 25 أكتوبر المقبل في برلين مؤتمر دولي بشأن تقديم المساعدة لأوكرانيا.

المصدر: تاس

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