وسائل إعلام: ألمانيا تنوي تزويد أوكرانيا بأسلحة تزيد قيمتها عن 500 مليون يورو

ذكرت وكالة "رويترز" أن ألمانيا تعتزم تزويد كييف بأسلحة تزيد قيمتها عن 500 مليون يورو، سيتم نقل جزء منها في موعد لا يتجاوز عام.

وذكرت الوكالة أن "المستشار الألماني أولاف شولتس، صرح بأن ألمانيا تخطط لتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية تزيد قيمتها عن 500 مليون يورو... سيتم تسليم الأسلحة في عام 2023، وربما قبل ذلك".

ووفقا للوكالة، تعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بثلاثة أنظمة دفاعات جوية من طراز "Iris-T"، وعشرات المركبات المدرعة، و20 راجمة صواريخ وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.

وقبل إرسال الأسلحة، يجب أن تتم الموافقة على التسليم من قبل لجنة ميزانية الجيش الألماني.

المصدر: رويترز