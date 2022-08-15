برلماني في القرم يصف خطط كييف لضرب جسر القرم بالجنون

انتقد يوري غيمبل رئيس لجنة الدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق في برلمان القرم، إعلان أوكرانيا عن خطط لضرب جسر القرم ووصفها بالمجنونة.

وقال البرلماني: "ليحلموا حتى الثمالة، ولكن ذلك محفوف بخطر جسيم. نحن نقتنع من جديد بالجنون الذي يعاني منه المسؤولون الرسميون في أوكرانيا. لكن يجب أن يفهموا أنه لن يتم نسيان أي أحد من هؤلاء المجرمين. سترتد على رؤوسهم سياسة النازية والكراهية".

وأشار إلى أن الجيش والقوات البحرية الروسية، قادران على ضمان حماية جسر القرم والدفاع عن أمن شبه الجزيرة.

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في وقت سابق، قال عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونتشارينكو، إن سلطات كييف أجرت محادثات مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال قمة الناتو في يونيو الماضي، حول خطة لتدمير جسر القرم.

وأضاف غونتشارينكو: "ناقشنا مع الوزير البريطاني بن والاس، خطة تدمير جسر القرم في يونيو الماضي".

في الفترات السابقة، أعلنت شخصيات عسكرية وسياسية أوكرانية بشكل دوري عن رغبة سلطات كييف في ضرب جسر القرم.

المصدر: نوفوستي