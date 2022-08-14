"خبراء مستقلون" سيراجعون تقرير العفو الدولية عن أوكرانيا

أعلنت منظمة العفو الدولية أن "خبراء مستقلين" سيراجعون تقريرها ، الذي تحدث عن انتهاكات القانون الدولي من جانب القوات الأوكرانية وهو ما أثار انتقادات كييف، وفق ما نقلت وكالة (د.ب.أ)

وأعلن المكتب الألماني التابع للمنظمة الدولية أنه لم يتم نقل نتائج التقرير "بالحذر والدقة" المتوقعة من المنظمة، ويتعلق ذلك أيضا بـ "البيان اللاحق ورد فعل سكرتارية المنظمة على الانتقاد الذي تعرض له تقريرها.

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وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها ترغب في النتيجة معرفة ماهية الخطأ الذي تم ارتكابه عند تحضير التقرير لكي تتجنب لاحقا الوقوع في مثل هذه الأخطاء ولكي تحسن عملها في مجال حقوق الإنسان. وشددت على أن الدراسة ستكون "شاملة". وسيتم تحديد تفاصيل العمل الأسبوع المقبل بعد أن تتمكن المكاتب الوطنية للمنظمة، بما في ذلك في أوكرانيا، من المساهمة في هذه العملية.

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في يوم 4 أغسطس، نشرت منظمة العفو الدولية، تقريرا اتهمت فيه قوات أوكرانيا بانتهاك المعايير الإنسانية الدولية ومعايير القانون العسكري، لأنها تنشر الأسلحة في المدارس والمستشفيات في المدن، مما يعرض المدنيين للخطر.

بعد ذلك، قالت أوكسانا بوكالتشوك رئيسة المكتب الأوكراني لمنظمة العفو الدولية، إنها ستترك منصبها لأنها "تختلف في آرائها حول القيم" مع قيادة المنظمة.

وصدرت إدانات لتقرير المنظمة من جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والمحيطين به، كما تعرض تقرير المنظمة لانتقادات من جانب بعض السياسيين الأوروبيين، ولا سيما في دول البلطيق.

المصدر: نوفوستي