اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في طرابلس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة ليل الجمعة/ السبت في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مصادر متطابقة.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن المعارك التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة، اندلعت في الجبس بجنوب المدينة، على خلفية الفوضى السياسية ووجود حكومتين تتنافسان على السلطة.

واندلعت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة موالية لعبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة التي تتخذ طرابلس مقرا لها، ومجموعات أخرى قريبة من رئيس الحكومة المنافسة، فتحي باشاغا، الذي استقر موقتا في سرت.

وانتهت المواجهات بعد وساطة من اللواء "444"، بحسب وسائل إعلام ليبية. ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا.

ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها برلمان طبرق في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.

وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين الليبيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

المصدر: أ ف ب