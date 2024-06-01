إسرائيل أغلقت أنفاق الفلسطينيين

حول عواقب احتلال إسرائيل الشريط الفاصل بين مصر وغزة، كتب إيلنار باينازاروف، في "كوميرسانت":

تعتزم إسرائيل السيطرة بشكل دائم على ما يسمى بمحور فيلادلفيا، وهي منطقة عازلة ذات أهمية استراتيجية بين غزة ومصر. وقد سيطر الجيش الإسرائيلي على هذه المنطقة، يوم الأربعاء، واكتشف عشرين نفقًا هناك يستخدمها مقاتلو حماس لإيصال الأسلحة والذخائر إلى قطاع غزة. وقد حذرت القاهرة في وقت سابق من أن غزو المنطقة الحدودية ينتهك معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

مع ذلك، لا تتخلى الأطراف المعنية عن الدبلوماسية: فمن المقرر أن يجتمع المسؤولون الأميركيون والمصريون والإسرائيليون الأسبوع المقبل في القاهرة.

تريد الولايات المتحدة مناقشة خطة للحد من تهريب الأسلحة إلى غزة، من خلال بناء "جدار تحت الأرض" مضاد للأنفاق على الحدود بين مصر والقطاع الفلسطيني، وفقًا لمصدر أميركي لم يذكر اسمه موقع Axios. وتم بناء هيكل مماثل على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة وأثبت فاعليته منذ فترة طويلة.

وكما كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن إسرائيل لا تريد فقط تطهير المحور من الأنفاق ومن حماس، بل تريد أيضًا الحصول على موطئ قدم في هذه المنطقة لفترة طويلة. وبحسب الصحيفة، اقترح مسؤولون عسكريون إسرائيليون كبار على حكومة بنيامين نتنياهو تشكيل "لواء خاص بمحور فيلادلفيا" للسيطرة على الحدود البرية لغزة مع مصر بعد انتهاء الأعمال القتالية في القطاع.

وهناك خطة أخرى محتملة تتمثل في إنشاء مركز عمليات مصري إسرائيلي مشترك لإدارة المنطقة. ولكن، لم يصدر حتى الآن رد مصري رسمي على تقدم الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا. وقد يؤدي الوضع هناك إلى تعقيد مفاوضات السلام الجارية بوساطة مصر.

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