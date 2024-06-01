مصر تحذر إسرائيل.. الرد العسكري مطروح حال تهديد أمننا القومي

أسبوع من الأحداث الدراماتيكية والتصعيد غير المسبوق بين مصر وإسرائيل بدأ باشتباك على الحدود راح ضحيته جندي مصري بحسب ما أعلنته القاهرة

وتصريحات إسرائيلية حول معبر رفح كذبتها مصادر مصرية،

ولم يكد ينقض هذا الأسبوع حتى أعلن عن مباحثات في القاهرة بين البلدين حول المعبر مع تأكيد مصر على موقفها بعدم التنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الآخر، وهو ما تزامن مع خطاب للرئيس الأمريكي حول مبادرة جديدة لوقف اطلاق النار.. فهل يمكن الوثوق في الولايات المتحدة مرة أخرى كوسيط نزيه؟ وما هو مصير دخول المساعدات في ظل رفض مصر التنسيق مع إسرائيل ورفض إسرائيل تسليمه لفريق فلسطيني؟ هذا بعض ما نناقشه مع ضيفنا في الاستديو اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية