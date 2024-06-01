أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موقف وتصريحات الحكومة الألمانية حول مدفوعات التعويضات المستحقة فقط للناجين من الحصار من الجنسية اليهودية أمر يثير السخرية.

وقال لافروف في مقابلة مع مشروع "بلا قانون التقادم": "لقد تحدثنا معهم (الألمان) وقلنا إن العدالة يجب أن تسود. جميع الناجين من الحصار (من لينينغراد) عانوا بنفس القدر وتجمدوا وماتوا. لقد كان جزءا فظيعا من الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) لقد قيل لنا إنه بموجب القانون يمكن ويجب أن يحصل ضحايا المحرقة على تعويضات، وأن أي شخص آخر ليس من الضحايا. ليس هناك حاجة حتى لشرح مدى السخرية التي بدا عليها ذلك".

وأشار إلى أنه ناقش هذا الموضوع شخصيا مع الرئيس الألماني وحاول القيام بأعمال في إدارات أخرى لكن دون جدوى.

وفي مارس الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن ألمانيا ليس لديها الحق الأخلاقي في معاملة ضحايا الجرائم النازية بشكل مختلف. وأكدت أن برلين تنتهج سياستها المخالفة لأحكام الوثائق القانونية الدولية.

كما أشارت زاخاروفا إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/60/7 بشأن المحرقة يتحدث عن معاناة "اليهود وعدد لا يحصى من أفراد الأقليات الأخرى"، وقد تم استخدام نفس الصياغة في قرار اليونسكو 34C/61.

ويشير إعلان برلين الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل عام إلى "جميع المجموعات العرقية والدينية".

المصدر: RT