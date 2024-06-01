سر ظهور يورغن كلوب في ملعب "ويمبلي" قبيل انطلاق مواجهة ريال مدريد ودورتموند (فيديو)

خطف مدرب ليفربول السابق، الألماني يورغن كلوب الأنظار بظهوره في مدرجات ملعب "ويمبلي" في لندن قبيل انطلاق مواجهة ريال ومدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر كلوب على الشاشة الكبيرة للملعب ليتلقى الهتافات عندما ابتسم ورفع قبضتيه في الهواء.

وجلس كلوب، الذي غادر ليفربول مؤخرا بعد ما يقرب من تسعة مواسم، فيما بدا أنها مقصورة خاصة بإحدى الشركات.

The Dortmund fans react to seeing Jurgen Klopp and Jose Mourinho on the big screen 😂



📺 @TNTSports & @discoveryplusUK#UCLfinalpic.twitter.com/GyCpB8tBdk — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 1, 2024

وذكرت تقارير ألمانية أن كلوب سفر إلى لندن لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا ودعم دورتموند الذي سبق وأن أشرف على تدريبه.

Jurgen Klopp is set to be the guest of Borussia Dortmund at tonight’s Champions League Final. pic.twitter.com/kZUoITLhZB — Anfield Edition (@AnfieldEdition) June 1, 2024

وقضى كلوب سبع سنوات رائعة كمدرب لبوروسيا دورتموند قادهم خلالها للفوز بالدوري الألماني مرتين والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2012-2013.

وخسر دورتموند حينها نهائي البطولة القارية أمام غريمه بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف.

المصدر: وكالات