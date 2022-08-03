محتجون يغلقون الطريق إلى أكبر الحقول النفطية في ليبيا

أغلق محتجون ليبيون الطريق بين سبها وأوباري جنوبي ليبيا، وأعلنوا أنهم سيمنعون مرور الشاحنات ووصولها إلى حقل الشرارة النفطي، أكبر الحقول في البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن منسق حراك فزان، بشير الشيخ، أن "محتجين من أهالي وشباب فزان، أغلقوا الطريق بين المدينتين، وأضاف أن "الوضع قد يتصاعد إلى إغلاق الحقول النفطية جنوب البلاد".

وأوضح أن إغلاق الطريق كان "بسبب انفجار خزانات وقود إحدى الشاحنات التي كانت تنقل مادة البنزين، ما أدى إلى وفيات ومصابين جراء الانفجار".

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وأضاف أن الخطوة التي اتخذها المحتجون "كانت بسبب معاناة المواطن ونقص المحروقات وعدم توفيرها في الجنوب الليبي لذلك ينادون بعملية إغلاق الحقول النفطية الموجودة بالجنوب الليبي".

يذكر أن عدد ضحايا انفجار الشاحنة في بلدة بنت بيه جنوب غربي ليبيا يوم الاثنين الماضي، ارتفع إلى 9 وفيات و50 إصابة.

ويعاني الجنوب الليبي منذ سنوات من نقص وصول الوقود إلى أغلب المدن، إذ يتهافت الناس وبطوابير طويلة على شاحنات الوقود التي تصل متأخرة وبأعداد قليلة.

وينتشر بيع البنزين في السوق السوداء بأسعار مرتفعة تعادل 10 أضعاف سعره الرسمي.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"