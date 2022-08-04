مصدر روسي: لافروف أجرى محادثات في كمبوديا مع كل من لم يختبئ

أكد مصدر في الوفد الروسي أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى اتصالات في كمبوديا مع كل من لم يختبئ.

وقال الوفد الروسي في تعليق على تصريحات البيت الأبيض أنه إذا أتيحت الفرصة لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن للإمساك بوزير الخارجية الروسي من زر قميصه، فإنه سيفعل ذلك: "كان هناك اتصال مع كل من لم يختبئ. أزرار سيرغي لافروف كلها سليمة. والسحاب أيضا".

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي أن واشنطن لا تستبعد أن يبحث بلينكن تبادل السجناء مع لافروف في كمبوديا.

المصدر: تاس