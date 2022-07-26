ضابط روسي: "بيرقدار" هي هدف للمبتدئين والقوات الأوكرانية فقدت مسيراتها الهجومية

قال ضابط دفاع جوي في القوات المسلحة الروسية إن الجيش الأوكراني لم يتبق بحوزته أي طائرات بدون طيران (مسيرات) هجومية.

وأضاف الضابط: "لم يتبق للجيش الأوكراني أي طائرات بدون طيار هجومية.. نواجه ونستهدف حاليا طائرات استطلاع بدون طيار، مثل Leleka و Fury. وعلى الرغم من صغر حجمها نقوم باسقاطها. إذ بات العدو يستخدم مؤخرا وبشكل أساسي مسيرات استطلاع، حيث لم يتبق لديه أي مسيرات هجومية".

واعتمد الجيش الأوكراني على المسيرات من طراز"Leleka-100" و "A1-SM Fury"، ويبلغ طول جناحي 2050Furia مليما، ويبلغ طول جناحي 1980Leleka-100 ملم.

من جانب آخر اعتبر الضابط أن مسيرات بيرقدار التركية عند الجيش الأوكراني هي بمثابة أهداف للمبتدئين: "في بداية العملية، تم إسقاط الكثير من طائرات البيرقدار بواسطة أنظمتنا.. في الواقع ليس من الصعب علينا استهداف ومواجهة هذه الطائرات بدون طيار.. إنها بمثابة مستوى أهداف للمبتدئين".

المصدر: نوفوستي