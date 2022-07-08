الرئيس البرازيلي: العقوبات ضد روسيا لم تنجح

صرّح الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بان العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية الوضع حول أوكرانيا لم تنجح.

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وفي رسالة بالفيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بولسونارو: "الحواجز الاقتصادية التي وضعتها الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا لم تنجح".

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن لديه موقف "متوازن" فيما يتعلق بروسيا، ما سمح له بشراء الأسمدة الضرورية جدا للقطاع الزراعي البرازيلي.

وخلال محادثة هاتفية بنهاية يونيو الماضي، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس بولسونارو بأن روسيا ملتزمة بتوريد الأسمدة من دون انقطاع للمزارعين البرازيليين..

وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصدد بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: نوفوستي