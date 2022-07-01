بايدن في إجابة لافتة بشأن الطلب من السعودية زيادة إنتاجها النفطي: "من المنطقي القيام بذلك"

بطريقة لافتة، أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سؤال عما إذا سيطلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والملك سلمان بن عبد العزيز زيادة إنتاج النفط خلال زيارته للسعودية.

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وقال بايدن في إجابته على السؤال إنه لن يطلب منهما ذلك، موضحا أن جميع دول الخليج يتعين عليها زيادة إنتاج النفط بشكل عام وليس السعودية فقط.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الرئيس الأمريكي قوله في هذا السياق متحدثا عن زعماء دول الخليج، إنه "يأمل أن يراهم يستنتجون من خلال مصلحتهم الخاصة أنه من المنطقي القيام بذلك".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة مجموعة السبع في ألمانيا، بأن الإمارات والسعودية من غير المرجح أن تتمكنا من مساعدة الغرب على زيادة إنتاج النفط.

وظهر ماكرون في مقطع مصور وهو يلاحق بايدن أثناء تنقلهم سيرا على هامش قمة مجموعة السبع، قائلا له: "أريد الحديث عن طلب زيادة إنتاج النفط.. لقد تحدثت للتو مع رئيس الإمارات العربية المتحدة فقال لي شيئين: الأول - نحن الآن في حدود قدراتنا القصوى لإنتاج النفط.. هذا ما زعمه. وثانيا – السعوديون بإمكانهم ربما زيادة إنتاج النفط بحدود 150 ألف برميل في اليوم وربما أكثر قليلا.. من الآن وحتى 6 أشهر".

المصدر: سي إن إن + RT