السفارة الروسية في إستونيا تحتج على حظر العلم الروسي في احتفالات عيد النصر

أعربت سفارة روسيا لدى تالين عن امتعاضها للاضطهاد الذي تمارسه السلطات الإستونية تجاه الناطقين بالروسية والمؤيدين لروسيا، بحظرها رفع العلم الروسي في احتفالات النصر على النازية.

وجاء في بيان أصدرته السفارة، أن "التعليمات التي أصدرها وزير داخلية إستونيا وغيره من قادة الشرطة الإستونية لمرؤوسيهم بحظر رفع العلم الروسي تثير السخط".

وأضاف البيان أن "مثل هذه الدعوات تحرض على الكراهية وتثير النعرات القومية عشية الذكرى الـ77 للنصر على ألمانيا النازية، الذي قدم الاتحاد السوفييتي المساهمة الحاسمة فيه".

وشددت البعثة الدبلوماسية على أن "الدولة التي تظهر عدم احترام رموز دولة أخرى تفقد الحق في احترام رموزها".

وأشار إلى أن "الأعمال العدائية ضد علم الدولة الروسية لن تبقى دون عواقب على المبادرين لها ومرتكبيها".

وحظرت الشرطة الإستونية التجمعات العامة ورفع أعلام الاتحاد السوفييتي وروسيا الاتحادية من الـ26 من أبريل ولغاية الـ10 من مايو المقبل، حيث ستحتفل روسيا والشعوب الحرة في العالم في الـ9 من مايو المقبل بعيد النصر على النازية.

المصدر: "تاس"