الاتحاد الأوروبي: 500 مليون يورو إضافية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات

أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد اثنين من تدابير المساعدة في إطار مرفق السلام الأوروبي ) سيسمحان للاتحاد الأوروبي بتقديم مزيد من الدعم لقدرات القوات المسلحة الأوكرانية.

وحسب مذكرة صدرت في بروكسل، "سيضيف الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو إلى الموارد التي تم حشدها بالفعل في إطار مرفق السلام الأوروبي لأوكرانيا، وبذلك تضاعف الميزانية الأولية ثلاث مرات لتصل إلى 1.5 مليار يورو".

وأشارت المذكرة إلى أن هذه الموارد "ستمول توفير المعدات والإمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية ومجموعات الإسعافات الأولية والوقود، فضلا عن المعدات العسكرية المميتة لأغراض دفاعية. كما تم تمديد فترة تدابير المساعدة لمدة 24 شهرا".

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إنه "مع هذا المبلغ الإضافي الجديد الذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو، خصص الاتحاد ما مجموعه 1.5 مليار يورو لدعم إمدادات دوله الأعضاء من المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية"، منوها بأن "الأسابيع القادمة ستكون حاسمة".

المصدر: "آكي"