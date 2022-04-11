 
مباشر

الجيش الروسي يستولي على أقوى تحصينات القوات الأوكرانية في منطقة خاركوف

أخبار العالم

الجيش الروسي يستولي على أقوى تحصينات القوات الأوكرانية في منطقة خاركوف
Sputnik
أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssgp

أفادت وزارة الدفاع الروسية بسيطرة القوات الروسية على قرية كامينكا الأوكرانية التي تعتبر واحدة من أكثر المواقع الدفاعية تحصينا للقوات الأوكرانية.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تركت دبابات جديدة بعد معركة في منطقة خاركوف
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تركت دبابات جديدة بعد معركة في منطقة خاركوف

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "دمرت طواقم الدبابات من طراز "تي-72 بي زي ام" خطي الدبابات ومضاد للدبابات للدفاع الأوكراني خلال معركة صعبة. وسمح الاستيلاء على التجمع السكني والسيطرة عليه للقوات الرئيسية بمواصلة تقدمها".

هذا وأعلنت الوزارة أنه تم بعد المعركة منح ناقلات المنطقة العسكرية الغربية جوائز الدولة العسكرية.

وقالت: "تم منح أوسمة الشجاعة لجنود وضباط من فوج الدبابات أظهروا الشجاعة والبطولة خلال عملية الاستيلاء على أحد أكثر خطوط الدفاع تحصينا في منطقة إيزيوم".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا