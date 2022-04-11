الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تركت دبابات جديدة بعد معركة في منطقة خاركوف

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية خاضت معركة في منطقة توبولسكي في مقاطعة خاركوف.

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وأضافت أن القوات الأوكرانية تركت في ميدان المعركة دبابات جديدة مع ذخيرة كاملة.

كما أشارت إلى أن تحرير قرية توبولسكويه لمنطقة أيزيوم الأوكرانية "تم دون إطلاق النار".

من جانبه قال قائد فرقة الدبابة المشاركة في المعركة: "كان لديهم دبابات جديدة، وعدد الكيلومترات التي قطعتها قليل، على ما يبدو تم سحبها من المستودعات مع ذخيرة كاملة. كان الجميع سعداء، لأنهم لم يضطروا إلى إطلاق النار. إنهم يستسلمون فقط لأنهم يروننا نحن ودباباتنا ومعداتنا. وهم لا يريدون القتال ضدنا بعد الآن".

وأضاف أن مهمة فرقته كانت تنحصر في بسط السيطرة على تجمعات سكنية قريبة وضمان ممر لمرور الوحدات الروسية إلى الجنوب.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية