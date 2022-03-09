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النمسا تعلق قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا

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النمسا تعلق قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا
Gettyimages.ru
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علقت السلطات في النمسا، اليوم الأربعاء، قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كوفيد -19 لجميع البالغين.

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وقالت الحكومة، إن النمسا ستعلق قانونا يجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا لجميع البالغين، بعد شهر واحد فقط من سريان التشريع في الاتحاد الأوروبي لأول مرة.

وأوضحت الوزيرة لشؤون الاتحاد الأوروبي كارولين إدستادلر، بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "بعد التشاور مع وزير الصحة، قررنا أن نتبع بالطبع ما نصح به الخبراء حول تعليق التطعيم الإلزامي".

وأضافت: "لا نرى أي حاجة لتطبيق هذا التطعيم الإجباري فعليا بسبب متغير أوميكرون".

وحتى يوم الثلاثاء، سجلت النمسا ما يقرب من ثلاثة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 15000 حالة وفاة منذ بداية الوباء في عام 2020.

وكان البرلمان النمساوي أقر في وقت سابق من هذا العام، فرض التطعيم الإلزامي للوقاية من عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في خطوة غير مسبوقة أوروبيا.

المصدر: AFP

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