فرنسا.. احتجاج العشرات ضد مشروع بناء مدرسة إسلامية (صور)

نظم عشرات الفرنسيين وقفة احتجاجية، اليوم السبت، للتعبير عن رفضهم مشروع بناء مدرسة إسلامية في مدينة ألبرفيل.

وجاء تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية تلبية لنداء حزب "التجمع الوطني" اليميني الذي عارض قرار المحكمة الإدارية الترخيص لبناء هذه المدرسة.

وحمل المحتجون لافتة كتبت عليها عبارة "فلنقاوم أسلمة منطقتنا"، ورددوا شعارات رافضة لتشييد المدرسة.

⚠️ L'hydre islamiste turque @CimgFrance n'a pas sa place sur le sol français.

Ce matin, avec @AndreaKotarac à #Albertville, nous avons maintenu notre opposition à l'ouverture d'une école gérée par #MilliGorus.

Résistons à l'islamisation de notre Région avec #Kotarac2021 ! pic.twitter.com/MbsV8oOkZg — Isabelle SURPLY (@IsabelleSurply) April 17, 2021

وقال أندريا كوتاراك، عضو حزب "التجمع الوطني" إن "هذا الوضع غير مقبول، هذا مشروع تقوده منظمة انفصالية"، في إشارة إلى المنظمة التركية التي تمول مشروع المدرسة.

Cette école islamiste d’#Albertville pourra accueillir 400 élèves ! 1/3 des élèves de la ville ! Combien d’enseignants des écoles républicaines perdront leur poste ? pic.twitter.com/KGpKO9R9oa — Jérôme Buisson (@Bkk01) April 17, 2021

وأضاف: "(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان يحتقرنا بفضل قرار قضائي صدر باسم الشعب الفرنسي الذي يهينه (أردوغان) منذ أكثر من سنة".

المصدر: "لوفيغارو"