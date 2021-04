الشيف بوراك يوجه رسالة إلى بيروت

وجه الشيف التركي الشهير، بوراك أوزديمير، على حسابه في "إنستغرام"، رسالة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ونشر صورة له من أمام مرفأ بيروت حيث وقع انفجار 4 آب 2020.

وقال الشيف بوراك تعليقا على الصورة: "جئت لزيارة لبنان" (باللغة التركية).

فيما علق بالعربية قائلا: "من قلبي سلام لبيروت".

هذا ونشر الشيف الشهير والمعروف بضحكته الدائمة في معظم مقاطع الفيديو الخاصة به، على حسابه في تطبيق "تيك توك"، نشر مقطع فيديو يظهر فيه بملامح وجه حزينة، في مكان حدوث انفجار مرفأ بيروت، وتبدو فيه آثار الدمار المتبقية، في حين ترافق الفيديو أغنية "See you Again" (أراك قريبا) باللغة الإنجليزية.

وكان الشيف التركي قد زار لبنان في أغسطس الماضي، ووصل بيروت برفقة فرق الإغاثة التركية لتقديم المساعدات، تلبية للحملة التي أطلقها "الهلال الأحمر" التركي بعنوان "مد يدك إلى بيروت الجريحة"، لجمع التبرعات في تركيا لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس 2020، وتبين أن مصدره العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم.

وخلف الانفجار نحو 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

المصدر: RT + "النهار"