أردوغان: نواصل المفاوضات مع روسيا حول "سبوتنيك V"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن وزارة الصحة في بلاده، تواصل المفاوضات مع الجانب الروسي بشأن الحصول على لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف أردوغان، في حديث للصحفيين: "هناك اتفاق بشأن لقاح مع روسيا، ووزارة الصحة التركية تتفاوض حاليا حول الموضوع. ونتفاوض مع الصين بشأن توريد 50 مليون جرعة أخرى. كما نواصل المفاوضات مع ألمانيا".

في وقت سابق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك، إن بلاده تبحث إمكانية شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وتنظيم عملية إنتاجه.

جدير بالذكر، أن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، بدأت في تركيا في يناير بلقاح CoronaVac الصيني.

المصدر: نوفوستي