 
مباشر

تفاصيل واقعة خطيرة قضت مضاجع الجيش الإسرائيلي.. والبحث متواصل عن فلسطيني

أخبار العالم

تفاصيل واقعة خطيرة قضت مضاجع الجيش الإسرائيلي.. والبحث متواصل عن فلسطيني
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqil

حالة من الطوارئ يعيشها الجيش الإسرائيلي بعد واقعة خطيرة قضت مضاجعه، حيث تم اختراق قاعدة عسكرية تضم مقاتلات "إف 35" من طرف شخص يشتبه بأنه فلسطيني من سكان النقب.

وقال الجيش الإسرائيلي في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن قواته تقوم بمطاردة المشتبه به، بمساعدة وحدة جوية تابعة للشرطة، ووحدات دفاع أرضي، ومقاولي سلاح الجو وكشافة.

وأوضح أنه خلال الليلة الماضية، بدأت مطاردة سيارة مدنية، وخلال المطاردة وصل السائق بسرعة كبيرة إلى بوابة قاعدة القوات الجوية نفاتيم، التي تضم سرب مقاتلات "إف 35".

وأشار بيان الجيش إلى أن المطارد غادر السيارة، بعد أن أوقفتها المسامير وبدأ في الركض باتجاه القاعدة.

ولاحقا، تم العثور على علامات تدل على أن الشخص المطلوب تسلق سياجين من الأسلاك الشائكة، وسياج ارتفاعه حوالي 5 أمتار أثناء فراره من القاعدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا