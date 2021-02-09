تفاصيل واقعة خطيرة قضت مضاجع الجيش الإسرائيلي.. والبحث متواصل عن فلسطيني

حالة من الطوارئ يعيشها الجيش الإسرائيلي بعد واقعة خطيرة قضت مضاجعه، حيث تم اختراق قاعدة عسكرية تضم مقاتلات "إف 35" من طرف شخص يشتبه بأنه فلسطيني من سكان النقب.

وقال الجيش الإسرائيلي في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن قواته تقوم بمطاردة المشتبه به، بمساعدة وحدة جوية تابعة للشرطة، ووحدات دفاع أرضي، ومقاولي سلاح الجو وكشافة.

وأوضح أنه خلال الليلة الماضية، بدأت مطاردة سيارة مدنية، وخلال المطاردة وصل السائق بسرعة كبيرة إلى بوابة قاعدة القوات الجوية نفاتيم، التي تضم سرب مقاتلات "إف 35".

כוחות צה״ל בסיוע היחידה האווירית של המשטרה, יחידות ההגנה הקרקעית, אמצעי חוזי של חיל האוויר וגששים סרקו את המרחב וחיפשו אחר החשוד ברחבי הבסיס. במהלך הלילה אותרה נקודה בבסיס בה טיפס החשוד על שתי גדרות תיל ועל גדר בגובה כחמישה מטרים ויצא מהבסיס — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 9, 2021

وأشار بيان الجيش إلى أن المطارد غادر السيارة، بعد أن أوقفتها المسامير وبدأ في الركض باتجاه القاعدة.

ولاحقا، تم العثور على علامات تدل على أن الشخص المطلوب تسلق سياجين من الأسلاك الشائكة، وسياج ارتفاعه حوالي 5 أمتار أثناء فراره من القاعدة.

المصدر: RT