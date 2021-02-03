البيت الأبيض: سنواصل العمل لتشكيل القوات الفضائية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في تغريدة يوم أمس، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل العمل، في مجال تكوين القوات الفضائية كفرع كامل القوام للجيش الأمريكي.

وأضافت بساكي: "نتطلع إلى مواصلة العمل في مجال إنشاء قوة الفضاء الأمريكية، وندعو أعضاء الفريق للانضمام إلينا في غرفة الاجتماعات في أي وقت لإطلاعنا على أخبار العمل الهام، الذي يقومون به".

We look forward to the continuing work of Space Force and invite the members of the team to come visit us in the briefing room anytime to share an update on their important work. — Jen Psaki (@PressSec) February 3, 2021

في يونيو 2018، أوعز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للبنتاغون بإنشاء القوات الفضائية، كفرع كامل للقوات المسلحة في البلاد.

المصدر: تاس