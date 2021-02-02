المحكمة العليا الباكستانية تؤكد حكم الإفراج عن المتهم بخطف الصحفي الأمريكي دانيال بيرل

أصدرت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بخروج أحمد عمر سعيد شيخ من السجن، بعد تبرئته من تهمة خطف الصحفي الأمريكي، دانيال بيرل، وقتله عام 2002.

إقرأ المزيد

وأشار القاضي إلى أنه "يجب نقل أحمد عمر سعيد شيخ إلى بيئة سكنية مريحة، مثل دار استراحة حيث يمكنه عيش حياة طبيعية"، حيث أن شيخ سيبقى في مناخ مريح داخل السجن مع السماح لأسرته بزيارته حسبما قالت المحكمة لحين انتهاء الحكومة من الترتيبات الخاصة بخروجه من السجن خلال اليومين القادمين.

من جانبه، أكد سعيد شيخ، والد المفرج عنه، أن "هذه ليست حرية كاملة، إنما هي خطوة باتجاه الحرية"، إذ ستكون شروط الإفراج عن شيخ أكثر وضوحا، عند إعلان القرار الكتابي الصادر بحقه.

وناشدت الحكومية الباكستانية المحكمة العليا، يوم الجمعة الماضي، مراجعة قرارها بالإفراج عن شيخ، وعن ثلاثة آخرين أدينوا في القضية، بعد يوم من تبرئة هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة لهم.

من جانبها، أعربت واشنطن عن انزعاجها من تبرئة شيخ، وكرر وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، دعوته للمحاسبة، في أول اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الباكستاني، يوم الجمعة.

المصدر: "رويترز"