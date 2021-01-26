وفد الهيئة السياسية لحركة "طالبان" يصل إلى طهران

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، عن زيارة الوفد السياسي لحركة "طالبان" إلى طهران.

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وقال خطيب زادة، اليوم الثلاثاء، إن "الملا عبد الغني برادر" يترأس الوفد السياسي لحركة "طالبان" الذي وصل إلى طهران صباح اليوم بدعوة من وزارة الخارجية الإيرانية.

وصرح خطيب زادة، بأن الوفد السياسي لطالبان سيلتقي خلال إقامته في طهران، بالمسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم وزير الخارجية، والممثل الخاص لإيران في أفغانستان، لتبادل وجهات النظر حول عملية السلام في أفغانستان والقضايا المتعلقة بالوضع في هذا البلد.

المصدر: إرنا+RT