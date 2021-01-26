 
مباشر

وفد الهيئة السياسية لحركة "طالبان" يصل إلى طهران

أخبار العالم

وفد الهيئة السياسية لحركة
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmx2

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، عن زيارة الوفد السياسي لحركة "طالبان" إلى طهران.

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: إدارة بايدن ستراجع اتفاق السلام مع حركة طالبان
البيت الأبيض: إدارة بايدن ستراجع اتفاق السلام مع حركة طالبان

وقال خطيب زادة، اليوم الثلاثاء، إن "الملا عبد الغني برادر" يترأس الوفد السياسي لحركة "طالبان" الذي وصل إلى طهران صباح اليوم بدعوة من وزارة الخارجية الإيرانية.

وصرح خطيب زادة، بأن الوفد السياسي لطالبان سيلتقي خلال إقامته في طهران، بالمسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم وزير الخارجية، والممثل الخاص لإيران في أفغانستان، لتبادل وجهات النظر حول عملية السلام في أفغانستان والقضايا المتعلقة بالوضع في هذا البلد.

المصدر: إرنا+RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا