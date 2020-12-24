انضمام تحالف منظمات حقوقية لدعوى "فيسبوك" ضد شركة تجسس إسرائيلية

انضم تحالف من منظمات حقوق الإنسان لدعوى قضائية رفعتها "فيسبوك" على شركة "إن.إس.أو غروب تكنولوجيز" الإسرائيلية لبرامج التجسس.

وقال التحالف إن الشركة "تعطي أولوية للربح على حساب حقوق الإنسان".

وقدمت المنظمات ومنها منظمة "أكسيس ناو لحقوق الإنترنت" ومنظمة العفو الدولية ومقرها لندن، ولجنة حماية الصحفيين، مذكرة قانونية لدعم معركة "فيسبوك" ضد الشركة الإسرائيلية التي يتهمها عملاق التواصل الاجتماعي باستغلال ثغرة في خدمة الرسائل الفورية واتساب التابعة له لاختراق هواتف ناشطين في مجال حقوق الإنسان ومعارضين في جميع أنحاء العالم.

ويوم الاثنين رفعت مجموعة من عمالقة التكنولوجيا منها مايكروسوفت وغوغل وديل وسيسيكو، مذكرة مماثلة حذرت من أن أدوات التسلل الخاصة بشركة "إن.إس.أو" تشكل خطرا على سلامة المستخدمين عبر الإنترنت.

وتقول الشركة الإسرائيلية إنها يجب أن تستفيد من "الحصانة السيادية" كونها توفر أدوات اختراق رقمية للشرطة ووكالات المخابرات وهو مبدأ قانوني يحمي الحكومات الأجنبية عموما من الدعاوى القضائية.

وخسرت الشركة تلك الحجة أمام المحكمة الجزئية لشمال ولاية كاليفورنيا في يوليو الماضي مما جعلها تستأنف أمام الدائرة التاسعة.

المصدر: رويترز