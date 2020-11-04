بوتين ولوكاشينكو يؤكدان التصميم على تعزيز العلاقات بين روسيا وبيلاروس

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية أكدا فيها سعيهما لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين ولوكاشينكو أكدا، خلال الاتصال، "التصميم على مواصلة تعزيز علاقات التحالف الروسية البيلاروسية"، مضيفا أنهما "أشادا بالتعاون في مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".

وفي هذا السياق تم خلال المكالمة، حسب البيان، الإشارة إلى "الأهمية الكبيرة للاتفاق حول توريد اللقاح الروسي (ضد فيروس كورونا المستجد) إلى بيلاروسيا".

وذكر الكرملين أن الرئيسين تطرقا إلى "عدد من الجوانب العملية الخاصة بالتعاون في المجال التجاري الاقتصادي".

وأبلغ لوكاشينكو بوتين بالأوضاع الحالية في بيلاروس، فيما ناقشا قضايا تسوية النزاع في إقليم ناغورني قره باغ.

وأشار الكرملين إلى أن لوكاشينكو هنأ بوتين بمناسبة يوم الوحدة الشعبية التي تحتفل بها روسيا اليوم، واتفق الرئيسان على الاستمرار في الاتصالات الثنائية.

وشهدت بيلاروس احتجاجات واسعة، رافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس الماضي وفاز فيها، حسب النتائج الرسمية لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصلت المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي في ظل اعتقال السلطات بعض المرشحين الآخرين، حوالي 10% من الأصوات.

وسبق أن أكدت روسيا مرارا ضرورة حل التوتر في بيلاروسيا عبر حوار داخلي دون تدخل أي جهات خارجية في هذه العملية.

المصدر: RT