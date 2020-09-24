ماري ترامب تتهم عمها بـ"الاحتيال"

أقامت ماري ترامب ابنة أخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى تتهمه وتتهم أشقاءه بالاحتيال في محاولة لحرمانها من ملايين الدولارات في الميراث.

وشملت الدعوى المرفوعة يوم الخميس في محكمة نيويورك الرئيس دونالد ترامب، وشقيقته ماريان ترامب باري، وشقيقهما الراحل روبرت ترامب، وتضمنت ادعاءات بالاحتيال والتآمر.

وجاء في مذكرة الدعوى التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "بدلا من حماية مصالح ماري، قاموا بتدبير وتنفيذ مخطط معقد لسحب الأموال بعيدا عن مصالحها وإخفاء تبديدها، وخدعوها بشأن القيمة الحقيقية لما ورثته".

وفي مذكراتها التي صدرت في وقت سابق من العام الجاري، كتبت ماري ترامب أنه "بالنسبة لعائلة ترامب، لم يكن الاحتيال مجرد شراكة عائلية، بل كان أسلوب حياة".

المصدر: "وكالات أمريكية"