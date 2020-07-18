ترامب يهاجم ابنة شقيقه بشراسة بعد إصدارها كتابا "فضائحيا" عنه

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ابنة شقيقه ماري، بشراسة، بعد إصدارها كتابا عنه حقق مبيعات خيالية في اليوم الأول من طرحه للجمهور.

وأشار ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، إلى أن ابنة شقيقه ماري ترامب "قريبة نادرا ما أراها ولا تعرف الكثير عني، وتقول أشياء غير صادقة عن والدي الرائعين (الذين لا يستطيعون تحملها!) وكذلك أنا".

كما اتهم ترامب قريبته بأنها انتهكت اتفاقية "عدم الإفشاء" التي يعاقب عليها القانون، كما اتهمها بالكشف عن عائدات الضرائب الخاصة به، واصفا إياها أنها "في حالة من الفوضى".

وتطرق الرئيس الأمريكي في تغريداته كذلك إلى مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، وإصداره كتابا عنه، واصفا إياه بـ"أحمق مهووس بالحرب" ينتهك القانون، وانتهك اتفاقية "عدم الإفشاء" من أجل بناء مصداقية بشكل بشع وكسب بضع الدولارات التي ستذهب في النهاية إلى الحكومة في جميع الأحوال".

ولفت ترامب في تغريداته إلى أن هناك العديد من الكتب التي صدرت عنه، بعضها جيد وبعضها سيء، وتوقع طرح المزيد عنه خلال الفترة المقبلة.

I am the ultimate member of The Book of the Month Club. First I have lowlife dummy John Bolton, a war mongering fool, violating the law (he released massive amounts of Classified Information) and an NDA in order to build badly needed credibility and make a few dollars, which — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2020

....Tax Returns. She’s a mess! Many books have been written about me, some good, some bad. Both happily and sadly, there will be more to come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2020

​وحقق كتاب ماري ترامب، والذي حمل عنوان "الكثير جدا وغير كاف أبدا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل فى العالم"، مبيعات هائلة في اليوم الأول لطرحه في الأسواق.

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ففي اليوم الأول لطرحه في الأسواق يوم الثلاثاء، تم بيع نحو مليون نسخة بنهاية اليوم بما في ذلك الحجز المسبق والنسخة الإلكترونية، ليصبح الأكثر مبيعا على قائمة "أمازون".

ويصف الكتاب فريد ترامب والد دونالد وشقيقه فريد والد ماري، بأنه شخص متسلط ويعاني من خلل اجتماعي، بحسب ما نقل موقع "ذا غارديان" البريطاني.

وفي مقابلة لصحيفة "واشنطن بوست" وصفت ماري عمها بأنه "عنصري ومعاد للسامية وغالبا ما استخدم عبارة، زنجي في أحاديثه".

من جهة أخرى، يضم كتاب جون بولتون الجديد الذي يحمل عنوان "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر. مذكرات من البيت الأبيض"، اعترافات كثيرة من شأنها إلحاق ضربة موجعة بترامب الذي أقال بولتون من منصب مستشار الأمن القومي العام الماضي، بعد 18 شهرا من تعيينه.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية في مسعى إلى منع نشر كتاب بولتون، متهمة المستشار السابق بمخالفة التزاماته من خلال الكشف عن معلومات سرية.

المصدر: RT + وكالات