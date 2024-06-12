لجنة الأخلاق في الاتحاد السعودي توقف علي البليهي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء قرارا بإيقاف مدافع الهلال علي البليهي بعد أحداث نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتوج الهلال نهاية الشهر الماضي بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الـ11 في تاريخه بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي شهدت طرد البليهي عند الدقيقة 87.

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وجاء في منطوق قرار اللجنة يوم الأربعاء: "حصول علي البليهي على البطاقة الحمراء لقيامه بالسلوك المشين، وإيقافه مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها".

وأضافت اللجنة: "إلزام البليهي بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال".

كما عاقبت اللجنة نادي الهلال بتغريمه ماليا 10 آلاف ريال لحصول سبعة من لاعبيه على إنذارات وطردين أثناء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: موقع الدوري السعودي