"الصهاينة ارفعوا أيديكم".. "معاريف": حادثة خطيرة معادية للسامية في نيويورك

استولى متظاهرون ملثمون مناهضون لإسرائيل على عربة مترو أنفاق في نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع وطالبوا بمعرفة ما إذا كان هناك أي "صهيوني" ثم حذروهم "هذه فرصتكم للخروج".

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن "الحادث أصبح مدويا بعد تظاهرة شارك فيها عدة مئات من المؤيدين للفلسطينيين خارج معرض تخليدا لقتلى "مهرجان نوفا" في مانهاتن.

وتابعت: "أشعل المتظاهرون مشاعل ولوحوا بأعلام "حماس" و"حزب الله" وهتفوا "تحيا الانتفاضة" وحملوا لافتات تحمل شعارات مثل "يحيا 7 أكتوبر" و"الصهاينة ليست يهودا ولا بشرا" وفي أحد مقاطع الفيديو شوهد المتظاهرون وهم يقولون لليهود في ميدان الاتحاد، أتمنى لو كان هتلر لا يزال هنا، لأبادكم جميعا، وكانت المظاهرة قد بدأت بمبادرة من منظمة "في حياتنا" المؤيدة للفلسطينيين، وأطلق عليها اسم "يوم الغضب من أجل غزة".

وذكرت الصحيفة: "أدان عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز الاحتجاجات وقال، لا يمكن لأي ساكن في نيويورك يدعم السلام أن يقف بجانب شخص يلوح بأعلام "حماس" و"حزب الله" خاصة في معرض لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة "مهرجان نوفا" هذه معاداة سامية خالصة".

وأضاف آدامز "لقد أشرفت شرطة نيويورك على آلاف المظاهرات السلمية، ولكن من واجبنا اعتقال أي شخص ينتهك القانون، سيكون سكان نيويورك آمنين هنا دائما".

وتنظم احتجاجات في نيويورك ومختلف أنحاء الولايات المتحدة، مؤيدة للفلسطينيين، منذ اندلاع الحرب في غزة.

المصدر: RT